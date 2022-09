Alejandra Baigorria regresó a Esto es guerra y así fue su reencuentro con Said Palao

La relación entre Alejandra Baigorria y Said Palao estaría en su momento luego que la modelo contó que el combatiente la sorprendió al enviarle un lujoso regalo hasta Estados Unidos donde pasó su cumpleaños junto a sus compañeras de trabajo de una conocida marca de belleza y cuidado de la piel.

La "Patrona" regresó después de varios días a Esto es guerra y no tuvo un efusivo reencuentro frente a las cámaras con el hermano de Austin Palao ya que el equipo de Renzo Schuller perdió frente a los guerreros, quienes llegaron a ganar cuatro premios sorpresas que serán anunciados esta noche.

Esto habría generado la incomodidad de Alejandra y antes de finalizar el programa no se animó a bailar junto a Said y lucieron distanciados porque los combatientes perdieron. La empresaria de Gamarra no dudó en aprovechar cada momento que la cámara de EEG la enfocaba para insinuar que hubo "robo" de puntos.