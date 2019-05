Romina Lozano reveló cuántos hijos quiere tener en detrás de cámaras.

¡Emocionada! Romina Lozano se confesó durante la sesión de fotos que tuvieron los integrantes de Esto es guerra para la web de América Televisión. La bella modelo reveló cuántos hijos quiere tener en un futuro no muy lejano.

➤ Mira: Paloma Fiuza lanzó comprometedora revelación sobre Austin Palao

"Puede ser a los 28 años. No sabría decirte porque creo que poco a poco uno va quemando etapas, va disfrutando y conociendo. Darte una fecha, aún no la tengo. Me gustaría tener solo dos o tres", reveló Romina Lozano.

➤ Mira: Nicola Porcella engríe así a Romina Lozano tras sufrir terrible lesión

Además, la pareja de Nicola Porcella aseguró cómo le gustaría que fuera su boda y sus futuros planes como una mamá. La modelo de 22 años aclaró que aún quiere seguir creciendo, pero no descarta casarse de blanco.

Todos los episodios de EEG en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!