¿Pancho Rodríguez se incomodó por vínculo entre Nathaly Terrones y Nicola Porcella?

Pancho Rodríguez se mostró muy sorprendido al enterarse que su expareja Nathaly Terrones le dio "like" a las fotografías de Nicola Porcella en redes sociales. Al parecer esta cercanía habría incomodado al integrante de EEG. "No sabía de esos corazones, son carita de admiración. Me sorprende, son como caritas de amor, querrá que sepan que le gusta, no sé... Es un poco raro porque supuestamente no le gusta esto de los medios y que ponga ese tipo de caras como para que todo el mundo se entere, es raro... Uno nunca termina de conocer a las personas”, expresó.