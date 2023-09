Angie Arizaga y Jota Benz se animaron a enviar este mensaje tras los buenos deseos de Nicola Porcella, quien hizo mea culpa por su exrelación con la "Negrita" y le deseo lo mejor con el cantante. La exintegrante de Esto es guerra prefirió no opinar sobre su ex y solo atinó a decir que solo piensa en su familia. "La verdad que prefiero no hablar nada. Lo más importante es mi familia y siempre voy a estar enfocada en eso y prefiero que hablen más mis acciones que mis palabras", expresó.