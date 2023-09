Nicola Porcella elogia relación de Angie Arizaga y Jota: "Estoy contento de verla feliz"

Nicola Porcella ofreció una reveladora entrevista a Yordi Rosado a través de sus redes sociales y se animó a hablar sobre el fin de su polémica relación con Angie Arizaga. El exintegrante de EEG elogió a la modelo peruana y no dudó en desearle lo mejor en su nueva etapa de vida junto a Jota Benz. "Ahora está feliz, ahora sí está con una persona que la hace feliz, me alegro por ella. Cuando me pregunten por ella, siempre diré que es una excelente mujer, hija, hermana, pareja, pero no iba conmigo... Estoy contento de verla feliz con Jota Benz. Él parece ser una persona que la hace sonreír, y eso es lo más importante", expresó.