Jota Benz: "Angie Arizaga y yo sabemos que de mentir, la relación podría afectarse"

En mi infancia solía mentir, pero me di cuenta de que las mentiras no conducen a nada bueno. Cuando dices una mentira, debes decir otra para encubrirla, creando una cadena de engaños que no termina bien. He aprendido esto a lo largo de los años. Ahora tengo otras prioridades y entiendo que vivir sin mentiras me trae paz y tranquilidad.