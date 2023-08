La conductora Jazmín Pinedo bromeó con Jota Benz al decirle que no lo ve hace tiempo y aseguró que lo vio muy cambiado. El novio de Angie Arizaga no dudó en reírse y celebró volverse a reencontrar con la presentadora con un cariñoso comentario. "¿Cómo estás? Mi excuñadita enamorada, ¿cómo estás?", comentó. Al inicio de la secuencia, la popular "Chinita" aseguró que no puede seguir peleando con Jota en tono de broma.