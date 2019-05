Ivana Yturbe se disculpó con Romina Lozano tras enfrentarla en vivo.

Ivana Yturbe se disculpó con Romina Lozano tras enfrentarla por supuesto favoritismo de la producción con la nueva integrante y su lesión. La modelo hizo mea culpa frente a todos sus seguidores en detrás de cámaras para el videoblog de EEG.

➤ Mira: Paloma Fiuza lanzó comprometedora revelación sobre Austin Palao

"Mi problema no era con Romina Lozano ni con nadie de la producción. Creo que no me supe explicar con producción. Definitivamente ese día, por el dolor, la frustración y la sentencia, reaccioné mal y todos en sus casas está mal reaccionar así. Mil disculpas a toda la gente que nos ve", afirmó Ivana Yturbe. La modelo reveló que tiene descanso médico por seis semanas.

➤ Mira: Nicola Porcella engríe así a Romina Lozano tras sufrir terrible lesión

Todos los episodios de EEG en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!