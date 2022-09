Patricio Parodi reclamó por "cambiar las reglas" a favor de Said Palao: "Siempre él comete el error"

"Es que no se puede quitar un punto, Said Palao no puede pasar a la siguiente letra", dijo Patricio Parodi sobre el juego "ABC Dilo".

Patricio Parodi y Said Palao se enfrentaron en la prueba "ABC Dilo" de Esto es Guerra y el integrante de los guerreros hizo un reclamo porque "perdonaron" errores de su rival, pero en otras ocasiones para su equipo no pasó lo mismo.

"Perdónenme, ustedes, pero acá ha habido un error desde el comienzo con la letra F, nombre de combatiente con F, Facundo", dijo Johanna San Miguel. "Y Facundo (González) es guerrero, además fuera de eso con la B también, dijo que el verbo es vagar", agregó Patricio Parodi.

"Así como a Patricio cuando se equivocó lo hicieron esperar, a mí no me han hecho esperar, yo también digo y me dicen no, no pasas, pero está bien lo que está reclamando", afirmó el enamorado de Alejandra Baigorria, quien recibió un punto menos, según indicación de Mister G.

Ese punto menos no le gustó para nada a la pareja de Luciana Fuster. "No, no, pero Mister, ¿cuándo ha sido así? Siempre no puedes pasar si es que no aciertas, tú no puedes pasar a la siguiente letra si es que está mal. Pero la otra vez por responsabilidad de Johanna también nos quitaron un punto a nosotros, es que él no puede pasar a la siguiente letra si está mal", reclamó el guerrero.

"O sea Said se está adelantando a la pregunta siempre, entonces por eso es que uno tiene que esperar. Es que no se puede quitar un punto, no puede pasar, siempre ha sido así, o sea cambian las reglas siempre. A mí no me molesta mancharme, el tema es el punto", fue el reclamo de Patricio Parodi.

"Hay una diferencia abismal en cómo uno espera la pregunta y Said se come la pregunta, por eso es que comete el error. Yo lo he hecho, pero no se quitaba un punto, se retrocedía a la letra que quedó, tú no puedes avanzar a la siguiente letra si es que no la haces bien", finalizó el "Pato", quien igual recibió el castigo del talco por perder con Said Palao.

