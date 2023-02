Patricio Parodi puso en evidencia salida entre Ducelia Echevarría y Piero Arenas: Me dejó plantado

El novio de Luciana Fuster se mostró impactado al escuchar que Ducelia y Piero no afirmaran que están saliendo y decidió contar revelar que Arenas lo choteó el fin de semana para tener una cita familia junto a la combatiente. "No me contestó nunca y ahora veo las imágenes y entiendo. Gracias, Ducelia", agregó.