Onelia Molina no competirá en la final de EEG por este delicado motivo

La modelo contó que podría someterse a una operación si no se cuida."Presenté mi descanso médico al productor. Mi dedo está cada día peor y el doctor me prohibió que tenga cualquier contacto agresivo con mi dedo porque es una fractura total. Me advirtió que cualquier golpe o algo, tendría que operarme. Tengo descanso médico por 1 mes", dijo visiblemente afectada.