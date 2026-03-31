Said Palao sufrió fuerte lesión en pleno juego de Esto Es Guerra

Said Palao tuvo una ronda exigente frente a Pancho Rodríguez en el primero juego de la noche de Esto Es Guerra Desafío 14, ambos competidores salieron con toda la adrenalina en el cuerpo; sin embargo, el guerrero no midió sus fuerzas.
En pleno juego Said bajó las gradas, pero sus rodillas le jugaron una muy mala pasada por lo que las cámaras lograron registrar la fuerte lesión que protagonizó preocupando a todos en el set del reality de competencia. Al ver lo que sucedía en vivo, el capitán de los guerreros decidió dejar el juego a medias y ver cómo estaba su contrincante.
Said Palao protagonizó un tenso reencuentro con Rosángela Espinoza al volver a EEG y en detrás de cámaras se animó a responder frente a las cámaras de Más Espectáculos a la 'chica selfie' a quien le recordó que él no viene a pelearse con nadie pese a que la influencer aseguró que Said se puso cabello con canje.
"Vengo de vacaciones y tú crees que lo primero que voy a hacer entrando el programa es ponerme de boca a boca con Rosangela, olvídense. Y me dice no, que estoy con el ego, pero yo no he venido a pelearme con nadie he venido a ver en que equipo estoy y ella la que vino con la pata y no quise responder. Para tu información no ha sido canje, he pagado lo que pasa es que el doctor es mi amigo", confirmó Said.
Por otro lado, el popular 'Samurai' aseguró que nunca estuvo en su mente dejar Esto es guerra como se especuló y aclaró que todo se debió a una mala coordinación así poder reposar de la intervención: "No, no, no, realmente no, porque eso yo ya lo tenía conversado con Peter. Yo iba a estar al principio de la temporada, pero por un tema de coordinación que no se pudo, no regresé", precisó.
Aleska Zambrano no dudó en pronunciarse en redes sociales luego de la presión mediática a la que fue sometida tras la difusión de un ampay de su ex, Said Palao, con mujeres durante su viaje a Argentina junto a Patricio Parodi y Mario Irivarren.
"Yo sé que todo el mundo me está escribiendo 'comenta el ampay', no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer", dijo la mamá de la primera hija del chico reality.
Los usuarios en Instagram no dudaron en solidarizarse con Alejandra Baigorria por el difícil momento que está viviendo por el escandaloso ampay, incluso le pidieron que se separe de una buena vez de Said Palao luego de su fiesta en yate en el país de Argentina. Varios cibernautas en la cuenta oficial de Instagram de la empresaria resaltaron que debería tomar la decisión para no sufrir más adelante por no detener esto.
"Ale, déjalo. Eres muchísimo para él", "Ale no dejes que un hombre sin madures te haga sentir menos", "Ale pide el divorcio, vete lejos y sé feliz, te lo mereces", "Ale no perdones nada, no tienes por qué", "No lo perdones, date cuenta, Dios mío", fueron algunos de los comentarios que se observan en sus últimas publicaciones. Sin embargo, la popular Patrona de Gamarra ha evitado dar declaración alguna tras los hechos bochornosos.