Said Palao sufrió fuerte lesión en pleno juego de Esto Es Guerra

"Vengo de vacaciones y tú crees que lo primero que voy a hacer entrando el programa es ponerme de boca a boca con Rosangela, olvídense. Y me dice no, que estoy con el ego, pero yo no he venido a pelearme con nadie he venido a ver en que equipo estoy y ella la que vino con la pata y no quise responder. Para tu información no ha sido canje, he pagado lo que pasa es que el doctor es mi amigo", confirmó Said.