Michelle Soifer afirmó que Pancho Rodríguez ingresó a EEG porque Rafael Cardozo se fue del programa

"Yo tengo que aclarar ese tema porque puse mi cara, no estaba muy feliz y se lo voy a decir en su cara pelada. Porque yo sí quería que regrese Cardozo, a mí me pareció que su ingreso de Pancho fue simplemente porque se fue Rafael, y obviamente, yo estaba enojada por eso. Si estuviera Rafael, Pacho no hubiese ingresado porque no había cupo para nadie más. Pancho Rodríguez no me cae mal, lo que a mi no me gusta y nunca me va gustar son los benditos reclamos", explicó.