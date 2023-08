Melissa Loza a Johanna San Miguel: “Estás equivocada, estoy feliz en los combatientes”.

"Johanna, te respeto y quiero, pero sí estás equivocada. Yo estoy muy contenta y feliz en los combatientes. Estoy muy agradecida con ellos porque es un público maravilloso y el equipo también es maravilloso. Hay que aprender a conocerlos a cada uno, y no brillo porque no compito, recién el día de ayer he empezado a competir", explicó Loza.