El equipo de los combatientes no dudaron en burlarse de los guerreros y la conductora Johanna San Miguel tras ganar constantemente a sus contrincantes. La "Mamá leona" se incomodó cuando Renzo Schuller aseguró que su equipo está en el mejor momento. "Ya me sacaron de quicio y eso querían escuchar. Harta me tienen, harta y enferma", gritó Johanna mientras que todos los integrantes de Combate empezaban a bailar y saltar junto a su líder.