Melissa Loza llamó "Judas" a Patricio Parodi por sentenciarla: No se equivocaron

"Me sorprenden bastante tus palabras. Creo que me conoces bastante bien, estoy segura. Y estas palabras, cuando yo fui la afectada en competencia, me deja mucho que desear de ti como capitán, como amigo, compañero. Pensaba que teníamos que apoyarnos entre nosotros, pero se lo dejo a Dios y al público. Como dijeron una vez, te llamaron Judas, creo que no se equivocaron (...) Ya conversé con Flor como dos adultas que somos, fue una reacción natural porque el golpe me afectó mucho", expresó Melissa.