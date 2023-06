Melissa Loza y Pancho Rodríguez se pronunciaron en detrás de cámaras tras discusión

"No sé por qué Melissa dijo eso. Estoy cansado, ayer terminó la final de baile, no siento mis piernas y le dije 'oye, Meli si tienes algo que decirme, dímelo detrás de pantallas. Realmente no sabes si he tenido un problema con mi familia y por eso estoy triste. No sabes lo que hay detrás. No puedes ser tan irresponsable de ponerme al frente de esta forma.'"