Sheyla Rojas hizo advertencia sobre boda de Luciana Fuster y Patricio Parodi.

Sheyla Rojas la tiene clara y decidió enviarle un contundente mensaje a su expareja Patricio Parodi sobre su futura boda con Luciana Fuster. "Te voy a decir que no le des el anillo (a Luciana) antes que me lo den a mí. Por favor. 'Pato' espérate, no me opaques. Yo creo que ya está juntando", agregó.