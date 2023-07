Sheyla Rojas se mostró feliz por el resultado de su última operación a la nariz y se animó a aclarar que no volverá a someterse a otra cirugía más. Janet Barboza le preguntó si este sería su último "retoquito" y ella no dudó en reafirmarlo. "Con mi nariz estoy contenta, entonces, yo creo que mi cuerpo y mi cara ya no necesitan nada más. Estoy contenta y ya ahora sí", dijo la popular "Shey Shey".