Luciana Fuster no se hizo problemas y no descartó tener una boda televisada y con canje si es que se pone de acuerdo con Patricio Parodi. "Igual es bonito cuando se quieren sumar y no necesariamente una boda o lo que sea y hay algún emprendimiento o empresa que esté interesada bienvenida sea. Mi idea y la idea de 'Pato' sería pagar y que este todo súper bien como nosotros queremos. Bienvenido sea si le va ayudar a él o a mí de eso se trata", aclaró.