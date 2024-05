Patricio Parodi venció a Piero Arenas y lo eliminó de ‘EEG, en busca del mejor’

"La verdad que me da pena (irme) porque es un gran premio", agregó, para luego dirigirse al líder de los guerreros. "Veníamos hablando juntos y en ese día me diste la espalda. Elegiste a Hugo, Mario, Said, Rosángela y me dejaste de lado a mí. Eres un traidor. Ese día te lo dije que fuiste un traidor", sentenció.