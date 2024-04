Alex Béjar troleó a Piero Arenas durante juego de Esto es guerra

La actriz española, Alex Béjar, reveló que está súper contenta con ser parte de la temporada 11 de AFHS y aseguró que es algo que le hacía falta para sentir la adrenalina. “También trabajar aquí es algo que me gusta mucho porque siento que no paras, estás todo el día grabando, todo el día estudiando y eso es lo que me hace sentir que es un trabajo muy gratificante”, sentenció.