Johanna San Miguel envió mensaje a Yola Polastri: "Extraordinaria estrella"

Augusto Polastri, hermano de la animadora, habló con América Hoy para dar algunos detalles de su estado de salud tras varias horas en UCI. “Todavía no me dan el informe, pero todo sigue igual. No puedo decir nada, porque todo sigue igual (...) No hay visita, no hay esto, no hay el otro y el doctor es el que tiene que decir está normal, está como siempre, pero está dormida, nada más. Está sedada", dijo.