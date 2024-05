Yola Polastri en UCI: Augusto Polastri reveló el verdadero estado de la animadora

“Bueno no tenía ninguna información de Yola, le volví a escribir, le voy a llamar (…) eran varios días que no contestaba. Luego Paty Loyola me contesta a insistencia mía y me cuenta, Yola se ha caído de las escaleras de su casa, entonces parece que se ha golpeado la pierna, no puede caminar, pero también ha perdido un poco la visión, dice que se ha mareado, que está viendo borroso, está fastidiada y dice la familia que la están atendiendo”, sostuvo.