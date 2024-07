Carloncho contó por qué no pudo ser burbujita de Yola Polastri: "Lloré mucho"

"Yo llegué (al casting) y Yola me seleccionó, le gustó y me dijo 'a ver, narra un poquito'. En baile era malo, pero de chiquitos hacía muecas y me dijo que eso se puede aprender", comenzó diciendo Carloncho, para luego confesar que la distancia fue el factor que impidió que se convierta en burbuja.