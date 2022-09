Melissa ganó a Alejandra Baigorria, pero Said Palao y Patricio Parodi intentaron anular su triunfo con reclamo

Johanna San Miguel le pidió a la hermana de Tepha Loza que se coloque los lentes de seguridad antes de empezar a romper un enorme bloque de cemento que le permitió ganar el circuito. Este incidente fue criticado por Said Palao y Patricio Parodi , quienes salieron en defensa de Alejandra para pedir que se vuelve a repetir el juego por un error de producción.

"Melissa no se pone los lentes, pero como es un problema de producción se debe repetir", explicó el "Samurái". La producción no validó el reclamo de los combatientes y esto enfureció a Baigorria: "Ella ganó el punto, pero por un error de producción no voy a perder el punto. Les regalamos el punto".