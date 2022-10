Luciana Fuster perdió punto para los combatientes tras reclamo de Patricio Parodi a la producción EEG

"¿Y por qué a Gino lo pusieron a competir con la rodilla mal si no el punto era para el otro equipo? Yo estoy diciendo exactamente cuando la producción no cuidó a Gino", preguntó Patricio. La producción dio un paso atrás y determinó que si Luciana no compite, el punto será para los guerreros. Facundo González dijo que la modelo no jugaría debido a una enfermedad.