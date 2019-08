Luciana Fuster: Austin Palao aclaró actual relación que mantiene con la modelo

¡Sin pelos en la lengua! Austin Palao aclaró la actual relación que mantiene con Luciana Fuster tras la supuesta canción que le habría dedicado en vivo. El hermano de Said Palao rompió su sienció para las cámaras del videoblog de Esto es guerra y esto fue lo que dijo.

"Eso quiero aclarar. Acá hay un 'chiquillaje' si la gente estuviera aquí en el estudio podría ver a la gente riéndose. Gente de producción que tiene 40 y 50 años comportándose como un niño. Trata de no reírte de esa situación. No ha pasado nada (con Luciana Fuster). Mi proyecto soy yo y las cosas que me he trazado y con eso tengo una cita ",expresó Austin Palao.

