Jossmery Toledo regresó a Esto es guerra tras sufrir fuerte lesión en el rostro

"Yo en ningún momento les falté el respeto, solo pedía que me expliquen la falta que cometí, porque no había ninguna falta. Yo me tuve que bajar del avión por la presión, pero también tengo derechos. Estoy muy decepcionada con lo que pasé, injusto, no saben cómo me sentí en ese momento, como si hubiera robado o hubiera hecho algo grave", acotó.