Hugo García enfureció contra Said Palao: "Sabes que estoy mal"

"Hermano, yo no te voy a reclamar este punto. Tú sabes cómo has jugado, sabes que estoy mal del dedo y te has colgado encima de mí cuando ya había pasado. Si tú quieres jugar así, no tengo problema, no lo voy a reclamar, pero tú sabes cómo has jugado ahí lo voy a dejar...", señaló Hugo García visiblemente frustrado.