Rosángela y Gloria quieren que Said Palao se quede en guerreros

Tras la nueva capitanía de Said Palao en el equipo de los guerreros, Rosángela Espinoza y Gloria Palao no dudaron en celebrar su pase y ambas esperan que el combatiente no se vaya ya que lo consideran que hace un buen papel como líder. "Me encanta porque eso hacía falta al equipo, Patricio también es buen capitán, pero mi hermano es súper comprometido y da todo hasta el último. Por mí que se quede", dijo Gloria.