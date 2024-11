¿Said Palao quiere reemplazar a Patricio Parodi como capitán?

"(¿Te quederías en los guerreros?) No, no, viene Pato, que chape su capitanía, yo no quiero ser capitán de los guerreros. Lo hago con todo el cariño, con todo el amor cada vez que yo me pongo una camiseta, van a ver dar lo mejor de mí, independientemente de la camiseta que tenga porque es mi chamba, y a mí me pagan por competir y por hacer tratar de hacer las cosas bien", explicó.