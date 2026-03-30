Mathías Brivio no dejó de burlarse de los guerreros por sus constantes equivocaciones en la competencia. Lo que desató una fuerte risa en el conductor fue el error de Said Palao, quien no pudo llegar al cono flotando en medio de la piscina y tuvo que repetir. "Está desconcentrado", exclamó el presentador en medio de risas y a lo que el chico reality se mostró muy serio.
Rosángela Espinoza no se quedó callada cuando Mathías Brivio aseguró que los guerreros iban a perder la competencia de preguntas en Esto es Guerra. Y es que, antes de que el equipo de Patricio Parodi comience la ronda de interrogantes, el conductor señaló que se iban a equivocar y que los combatientes ganarían.
La popular 'Roucha' no lo toleró e hizo una fuerte queja contra el presentador de televisión. "En serio, más orden, es que así no se puede jugar. De todo corazón, Mathías, cuando juega tu equipo en ningún momento mandamos nuestra mala onda porque es una competencia sana. No me gusta participar así, no me gusta", sentenció, visiblemente incómoda.
Los Guerreros no dejaron pasar un error de los Combatientes y cogieron el micro para hacer su reclamo. De inmediato, Mathías Brivio señalo que una ronda anterior había dejado pasar una equivocación de ellos para que la competencia siga fluyendo; sin embargo, Said Palao y Patricio Parodi indicaron que pudo haberse quejado.
"Lo hubieras reclamado, pues Mathí. Nosotros reclamamos cuando vemos un error", dijo el capitán de los Guerreros y a lo que Mister G anunció que el punto era para ellos. En ese momento, el conductor no dudó en lanzarles una dura advertencia. "Ahora si voy a reclamar todo, así como ellos están reclamando", sentenció el presentador, visiblemente molesto.