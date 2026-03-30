Mathías Brivio no dejó de burlarse de los guerreros por sus constantes equivocaciones en la competencia. Lo que desató una fuerte risa en el conductor fue el error de Said Palao, quien no pudo llegar al cono flotando en medio de la piscina y tuvo que repetir. "Está desconcentrado", exclamó el presentador en medio de risas y a lo que el chico reality se mostró muy serio.