Esto es Guerra

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Said Palao celebró su cumpleaños con tremendo tortazo en la cara

Said celebró su cumpleaños con tremendo tortazo

¿Cuántos años cumple el popular Samurai?

¡Said Palao está de cumpleaños!

Said Palao tuvo una particular celebración de cumpleaños y es que el guerrero fue sorprendido por sus compañeros con un tremendo tortzo en la cara. Así fue la efusiva respuesta de sus compañeros de reality. La emoción se siente en cada palabra: ¡Muy bien! y ¡Feliz Día! son algunas de las expresiones que destacan en esta vibrante transmisión. 

¿Cuántos años cumple Said Palao?

El guerrero histórico, deportista de élite y ahora futuro esposo, Said Palao, está de manteles largos. Hoy, el popular "Samurái" apaga una vela más en su pastel. El hermano de Austin celebra 33 años de vida. 

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Etiquetas:said palao

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