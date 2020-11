Ducelia Echevarría y la inesperada reacción de Alejandra Baigorria durante juego

La combatiente abandonó la competencia por el error que cometió la pareja de Said Palao en vivo.

Ducelia Echevarría hizo notar su incomodidad cuando en pleno enfrentamiento de fuerza extrema contra Alejandra Baigorria, la guerrera se levantó en varias ocasiones pese a que dicha reacción no está permitido en el juego. La combatiente se indignó con la actitud de Ale, quien también se quejó porque Ducelia se desenganchó.

"No vale correr parada. Todos tenemos lesiones y yo tengo una hernia en la espalda, el tirón que da al correr es demasiado fuerte. No vale pararse", acotó la chica de Pozuzo. Por su parte, la pareja de Said Palao cuestionó la falta de Ducelia por el abandono de la competencia que podría ocasionar un incidente.

Paloma Fiuza perdió 200 puntos por no competir contra Ducelia Echevarría