Ducelia Echevarría se enfrentó a Jota Benz tras reclamar y anular su juego

La combatiente venció a Alejandra Baigorria, pero por el reclamo de Benz eliminaron su punto.

Ducelia Echevarría desató su incomodidad contra Jota Benz luego que el guerrero reclamara un error de la "Reina de Pozuzo" tras ganar el enfrentamiento contra Alejandra Baigorria. La producción de EEG invalidó su juego y le quitó los puntos ganados a su equipo.

➤ Mira: Angie Arizaga apoyó a Jota Benz por fuerte lesión en plena competencia

Pese a que la producción le dio el punto inmediatamente el punto a los Guerreros por la falta de Ducelia, los Combatientes encontraron un error de la "Patrona" para que la competencia se vuelve a repetir. "No me parece justo que un punto me lo quiten de esa manera", precisó Echevarría.

Todos los episodios de EEG en tvGO. ¡Suscríbete Ahora!

Alejandra Baigorria y Ducelia Echevarría protagonizaron insólito momento en vivo