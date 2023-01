Alessia Rovegno cautivó a Hugo García con romántico mensaje: "Gracias por vivirlo como si fuera tuyo"

Alessia Rovegno ha disfrutado de toda una montaña rusa de emociones durante su participación en el Miss Universo 2022 que tuvo lugar en New Orleans, y no cabe duda que Hugo García se ha comportado a la altura.

“Gracias mi amor por vivirlo como si fuera tuyo, por ser el partner soñado, por el amor tan grande y bonito que me regalas todos los días de la vida. Las palabras no son suficientes. Te amo Hugo García”, publicó la influencer.

No cabe duda que la pareja se está convirtiendo en una de las más queridas del espectáculo nacional, y quién sabe de repente ambos deciden radicar en el extranjero pues Alessia ya ha recibido atractivas propuestas, sin embargo, Hugo no se quedaría atrás a pesar que aún no ha decidido comentar nada hasta que no se concreten dichos proyectos.