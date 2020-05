Sheyla Rojas sorprendió a Choca Mandros con comentario: "No al plástico"

Sheyla Rojas dejó sin hablar a Choca Mandros cuando lanzó un inesperado comentario en el último programa de Estás en todas. "No al plástico, Choca", dijo la rubia conductora en tono de broma en referencia a los mensajes en las redes sociales.

"Me la dejas servida. Desde lejos no puedo. ¿Cómo te voy a decir? Mejor pasemos a la siguiente nota porque en realidad nos sacan una risa son los payasos, pero te podría decir a ti", comentó Choca Mandros mientras no paraba de reir frente a las cámaras.

