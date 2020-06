Sheyla Rojas "lloró" al descubrir que Luciana Fuster sería nueva conductora del programa

La conductora no imaginó sorpresiva noticia de Choca Mandros en vivo.

¿Serrucho? Sheyla Rojas "lloró" en vivo al ver la entrevista que Choca Mandros hizo a Luciana Fuster donde su compañero reveló que la guerrera sería la nueva conductora y reemplazo de "Shey Shey" en Estás en todas.

➤ Mira: Luciana Fuster sobre Austin Palao: "Hasta hoy lo quiero un montón"

"Lucianita lo que tú me hiciste (no se hace). Me estás haciendo llorar. Tantos años cuidando mi sitio y tú me vienes a serruchar, no te lo voy a permitir. Antes de que yo me vaya, se va Choca. Mis lágrimas de cocodrilo nadie me cree", aseveró la conductora entre risas.

Todos los episodios de Estás en todas en tvGO. ¡Suscríbete Ahora!

Luciana Fuster: Reconozco que metí la pata con Emilio Jaime