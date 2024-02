¿Rafael Cardozo ha sido infiel? Brasilero sorprende con revelación

Rafael Cardozo estuvo en 'Estás en Todas' y Jaime 'Choca' Mandros aprovechó para preguntarle si en algún momento ha tenido sospechas que le son infiel o si a él lo han investigado por infidelidad. El brasilero sorprendió al revelar que sí han querido saber de su pasado. "Sí, ya me pasó. Ya me investigaron", dijo y a lo que Natalie Vértiz replicó: "Pero ¿caíste o no?". El exchico reality aseguró que está bien con su consciencia. "Tengo las fichas limpias. Estaba tranquilo", sentenció.