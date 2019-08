Nicola Porcella: Choca Mandros dejó contundente mensaje sobre su salida

Choca Mandros rompió su silencio y se pronunció por primera vez sobre la salida del exconductor del programa Estás en todas. El conductor leyó un comunicado frente a las cámaras y explicó los motivos por los cuales fue separado el exintegrante de Esto es guerra.

"Nicola Porcella, ya no estará con nosotros. Las imágenes son claras y ya no podemos dejar pasar por alto o que merece otra oportunidad. La dignidad y el respeto están por encima de todas las cosas y en el canal este respeto empieza por ustedes: nuestra audencia. Queremos reiterarles que siempre buscamos hacer televisión de lo que podamos estar orgullosos que puedan compartir con toda su familia porque para nosotros lo más importante son su familia", leyó Choca Mandros un comunicado en vivo.

"No estoy de acuerdo con niguna de las actitudes que se vio en ese video y no estoy de acuerdo, personalmente, con ningún acto de violencia ni que induzca a esto ni verbal ni física… Yo creo que ya es tiempo de hacernos responsables de las cosas que hacemos y que no hacemos. Nicola Porcella no nos va acompañar. Le deseo suerte y espero que pueda asumar como grande las responsabilidades de cada uno", opinó el conductor.

