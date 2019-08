Tula Rodríguez se enfrentó a Sheyla Rojas y envió fuerte mensaje en vivo.

"Sheyla ya está en base tres y no es una niña", comentó muy molesta la conductora.

Vídeo: "Sheyla ya está en base tres y no es una niña", comentó muy molesta la conductora.

¡No le perdonó! Tula Rodríguez se enfrentó a Sheyla Rojas tras abandonar su equipo y no responderle las llamadas. La conductora no ocultó su incomodidad y envió fuerte mensaje después que la modelo no llegó a un ensayo en la madrugada

➤ Mira: Sheyla Rojas se incomodó por críticas del jurado sobre su baile en "Divas EEG"

"Sheyla ya está en base tres y no es una niña que le tienes que enseñar a ser responsable. Que no pongamos de excusa que si somos papás, somos mancos. Al contrario, cuando somos papás trabajamos más para dar de comer a nuestros hijos. Es una falta de respeto y eso no se lo voy a permitir. ¿Artista? Hay gente que le queda grande, de verdad, hay que amar el arte", dijo Tula Rodríguez sobre Sheyla Rojas.

➤ Mira: Flavia Laos quedó eliminada de "Divas EEG" y Sheyla Rojas tuvo esta reacción

Todos los episodios de EEG en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!