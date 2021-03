Natalie Vértiz: "La señora Janet Barboza es bien fresca, yo no sé exactamente qué retoquitos se ha hecho ella"

Natalie respondió a Janet tras recibir duros comentarios sobre las fotos de su pasado.

Natalie Vértiz sorprendió a todos tras responder a Janet Barboza. Hace unos días, la conductora de América hoy soltó un comentario sobre el pasado de Natalie. "Pensé que era 100 % natural", dijo Janet. Tras esto, Natalie se defendió.

"Mira señora Janet Barboza. En mi defensa voy a decir algo. La verdad yo estoy viendo las imágenes y me encanta lo que veo, incluso han sacado fotos mias cuando estaba en el colegio y yo nunca he tenido problemas en decir las cosas que me he hecho, pero más que eso creo que estamos en el siglo XXI donde se trata de empoderar a la mujer."

"Así la señora Janet Barboza quiera saludar a todos los distritos del Perú, yo igual la voy a ver en América hoy. Yo siempre estoy esperando la noticia de América hoy, pero Janet se demora 30 segundos en presentar y yo me tengo que sentar."

"La verdad creo que acá que tire la primera piedra quien no se ha hecho algo. La señora Janet Barboza es bien graciosa, bien fresca. Yo no sé exactamente qué retoquitos se ha hecho ella."

