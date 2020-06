Luciana Fuster habló sobre su relación actual con Ignacio Baladán

La guerrera y el uruguayo rompieron su silencio y aclararon detalles sobre su supuesta exrelación.

Luciana Fuster rompió su silencio tras su ingreso a Esto es guerra sobre la relación actual que mantiene con Ignacio Baladán luego de las especulaciones sobre un posible romance que no se concretó.

El mejor amigo de Patricio Parodi aseguró que tiene una relación cordial con la guerrera. Por su parte, Luciana Fuster reveló que si bien intentaron tener una relación, ahora solo son amigos.

"Yo siempre dije que somos amigos y hasta ahora hay una onda chévere más aún que estamos en el mismo equipo. No pasa nada, todos somos amigos. Yo en un momento dije que íbamos a ver qué onda si pasa algo, pero no se dio. Como lo he dicho nadie se muere y nos llevamos bien", sentenció la expareja de Austin Palao.

