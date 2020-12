¿Yahaira Plasencia y Nesty se conocieron e hicieron click?

Yahaira Plasencia y Nesty coquetearon en pleno programa y Reinaldo Dos Santos fue contundente.

Yahaira Plasencia tendrá un cambio bastante significativo en el amor en el 2021 que se definirá en la mitad del año. Según Reinaldo Dos Santos, una persona nueva llegará a la vida de la cantantes, y para algunos sería Nesty.

Según los conductores de En boca de todos, el día que Yahaira Plasencia y Nesty se conocieron en el programa se llenaron de halagos, hubo mucha coquetería y hasta se mostraron disforzados.

Según el vidente brasileño, a futuro no habrá ningún romance. "Se conocieron, hicieron click, todo lo que quieran, pero yo no veo futuro en esta pareja, yo no los veo juntos, ahí falta algo", afirmó Reinaldo Dos Santos.

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!