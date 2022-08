Valeria Piazza se "descompensó" tras predicción de Reinaldo Dos Santos: "No te casas con Pierre Cateriano"

Valeria Piazza protagonizó un preocupante momento en En boca de todos después de una predicción de Reinaldo Dos Santos. El vidente se refirió a la boda de la conductora con Pierre Cateriano, que se realizará en noviembre, y afirmó que no se casan. "No veo matrimonio", fue su contundente declaración que la dejó en shock.

"¿Te puedo hacer un pregunta? ¿Valeria se casa o no se casa? Amiga es que la racha está tan mala que ya quiero saber si me quedo viuda o no para ya no sufrir", comentó Tula Rodríguez ante la sorpresa de su compañera. "Pero qué pregunta es esa, si ya tengo todo separado", dijo la conductora de América Espectáculos.

"No veo matrimonio aquí, no veo, no veo", sentenció el brasileño, quien repitió su vaticinio por pedido de Ricardo Rondón. "No ve matrimonio, Valeria Piazza está pálida, desencajada. No es una broma, es el Profeta de América que lo está diciendo", afirmó el conductor.

"Reinaldo to tengo la fecha, el vestido, qué pasa, ¿me están haciendo una broma no? Mira, yo voy a grabar, voy a guardar este día y el 20 de noviembre, un día después de mi matrimonio, ahí sí le voy a decir Reinaldo nunca más voy a creer en ti. Mejor que se vaya, ya no me gusta este juego", pidió desconcertada la novia de Pierre Cateriano.

La modelo se negó a aceptar la predicción de Reinaldo Dos Santos y le preguntó por qué no se casaría. "Los astros están diciendo que no te casas", respondió el invitado. Al terminar la secuencia, la exreina de belleza iba a ser una de las panelistas de "Catarsis" con Tomás Angulo, pero al comenzar no se presentó.

"Lamento decir que tenemos una silla vacía, creo que nuestra Valeria se nos ha descompensado de verdad. Me han dicho se ha ido a medir la presión", contó Tula Rodríguez sobre Valeria Piazza, quien ingresó al set luego de unos segundos. "Ya regresó el color, ya no estoy pálida, me invitaron agua de azahar", dijo la conductora de los viernes ya más tranquila.

