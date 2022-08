Valeria Piazza terminó de decorar su departamento y aclara que no fue canje: "Rompí mi chanchito y compré todo"

Valeria Piazza mostró su buen gusto al anunciar a sus seguidores que terminó de decorar su departamento en MIraflores. Durante estas semanas ella compartió su emoción por cada adorno que le llegó y los colores del diseño que escogió. Cuando culminó el proceso de adornar su hogar, presentó a la arquitecta que la asesoró y la etiquetó, por lo que pensó que todo fue canje.

La conductora de América Espectáculos respondió finalmente si es la reina del canje. "Soy embajadora de algunas marcas de decoración. Realmente yo he trabajado con mis amigas arquitectas, ellas me han hecho el diseño de la casa, pero como se han dado cuenta, las cosas las he comprado, he roto el chanchito", aclaró en el set de En boca de todos.

"Está solo etiquetado el nombre de la arquitecta, es mi amiga que me ha hecho el diseño, no es canje, pero cuando me preguntan en mis redes sociales yo respondo todo", agregó Valeria Piazza, quien inclusive se inspiró en su perrito Bruno para la paleta de colores y así la decoración haga juego con el color de su mascota.

La novia de Pierre Cateriano explicó por qué etiquetó a marcas y personas en todo este proceso. "Hay muchas marcas que me gustan y son emprendimientos peruanos, incluso me han escrito porque les he comprado, y las etiqueto para ayudarlas", dijo la modelo, quien sabe que cuando hay niños en casa no puede tener muebles de color claro, pero reveló que aún no piensa en agrandar la familia.

