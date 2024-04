Valeria Piazza reveló que casi pierde sus pies por su enfermedad incurable

Asimismo, Valeria Piazza confesó que estuvo a punto de perder sus pies. "También me pasó un tema con los pies, no podía pisar, se me pusieron de color morado y antes de darme el diagnóstico, le decían a mi mamá que se me habían necroseado los pies y que me los tenían que cortar. Ya la veías a mi mamá en el celular desesperada buscando un pie que me pudieran comprar para ponérmelo", agregó.