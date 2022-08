Sofía Franco: "Álvaro hizo su mayor esfuerzo para retomar la relación, nos hemos dado un tiempo"

"Yo no voy a hablar de momentos ya de nosotros, donde yo he visto un nuevo Álvaro, donde él ha hecho su mayor esfuerzo por quizá retomar la relación ; sin embargo, nos hemos dado un tiempo y bueno yo no lo voy a justificar, él sabrá las cosas que hace bien, él igual está pendiente de que una no se sienta mal, pero hay que hacer bien las cosas definitivamente", declaró Sofía Franco .

La presentadora también detalló como van sus planes de divorcio con el exalcalde de La Molina , si están encaminados, se concrentan o no. "Eso comenté de que era un proceso, no como una palabra 'cliché', sino que era un proceso de nosotros también sanar nuestras heridas como pareja . Eso que nos pasó que realmente fue desafortunadísimo; sin embargo, eso lo hemos superado y ha sido muy duro ", recordó sobre el episodio de violencia que protagonizaron.

"Y ahora tener ese diálogo, esa confianza y volver a creer en nosotros, en que él me apoye también y que me diga vamos Sofía, tú vas a hacerla, vas a cumplir tus sueños allá, eso es lo que me motiva. También le he jalado las orejas y le he dicho cuídate porque yo quiero tranquilidad, y así como me hace caso y yo soy mayor que él, entonces él está reflexionando y tiene que seguir así", dijo Sofía Franco Ayllón sobre la relación que tiene con su aún esposo.