Sofía Franco negó reconciliación con Álvaro Paz de la Barra: Soltera hace 3 años.

Sofía Franco sorprendió a las conductoras de América Hoy al reafirmar que no regresó con el padre de su hijo Álvaro Paz de la Barra y reveló que está soltera desde hace tres años. "Me preguntan (estoy) soltera, libre de corazón. (¿Cuánto tiempo estás soltera?) Ya son como 2 o 3 años creo... tampoco he sacado el tiempo", aseguró. Por otro lado, la presentadora sostuvo que ya quiere volver a enamorarse.